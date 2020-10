CASTEL VOLTURNO. Terribile incidente sulla Statale. Camion perde il controllo e si schianta contro il guardrail

CASTEL VOLTURNO (Lidia e Christian de Angelis) – Terribile incidente, camion perde il controllo e si schianta contro guardrail. E’ accaduto ieri, lunedì 26 ottobre, intorno alle 12:30 circa lungo la SS 7 quater direzione Castel Volturno. Secondo le prime indiscrezioni il conducente del camion ha perso il controllo del veicolo finendo la sua corsa contro il guardrail senza, fortunatamente, coinvolgere altri veicoli. L’uomo che è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale, non è in pericolo di vita.

Sul Posto immediatamente i soccorsi, i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per regolare la viabilità, garantire la sicurezza e accertare la dinamica dell’incidente. Il traffico è rimasto paralizzato. Sul posto anche i tecnici dell’Anas per riparare il guardrail. Diversi i disagi patiti e i cittadini così hanno commentato sui social: “Ponte chiuso, blocco tangenziale causa incidente e per arrivare a Destra Volturno ci ho messo un’ora… ma perché non aggiustano sto ca… di ponte? Facciamo la fine di quello del Lago Patria??” .