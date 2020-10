LA FOTO. Trascinato da un trattore per chilometri, il cavallo si ribella

MONDRAGONE /CELLOLE (Maria Assunta Cavallo) – E’ ormai divenuta virale e sta indignando non poco il popolo del web, la foto di un cavallo trascinato da un uomo seduto su di un trattore, lungo la Domiziana, altezza Viale Marechiaro. Il povero animale cerca di ribellarsi a tutti i costi da quella che possiamo definire una vera e propria violenza, ma purtroppo il suo modo di difendersi dalla crudeltà umana, è servito a nulla. Secondo alcuni testimoni, l’animale sarebbe stato avvistato anche nella città di Cellole dove avrebbe terminato la sua corsa. Appare incredibile come nessun tutore della legge si sia accorto di un Cavallo mentre percorreva in simili condizioni, il tratto di strada compreso tra la città rivierasca e Cellole.

Purtroppo, le leggi vigenti sul maltrattamento degli animali non porteranno mai a nessun effetto positivo, fino a quando certa gentaglia non verrà punita. Moltissime persone non hanno ancora compreso che gli animali hanno una vita, soffrono e provano dei sentimenti e non possono essere considerati degli oggetti di cui disporre a proprio piacimento. Finché l’essere umano non sarà educato all’amore verso le altre forme di vita, scene come queste, saranno sempre più all’ordine del giorno.