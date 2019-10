Cavese-Casertana, scatta il divieto di vendita dei biglietti per i residenti in provincia di CASERTA

CASERTA – “Divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Caserta, compresi i sottoscrittori di programmi di fidelizzazione”. Questo quanto disposto dal Prefetto di Napoli in vista della sfida Cavese-Casertana, in programma domenica prossima, 20 ottobre allo stadio “Menti” di Castellammare di Stabia, in provincia di Salerno. Il divieto è stato disposto in seguito alla segnalazione del Questore di Napoli dello scorso 7 ottobre con la quale aveva fatto riferimento “all’acerrima rivalità che connota i rapporti tra le tifoserie della Cavese e della Casertana, sfociata nel passato anche in episodi di violenza e di gravi turbative, taluni accaduti anche in contesti assolutamente diversi da quelli che vedevano impegnate direttamente le due compagini sportive; nonché l’acredine che connota i rapporti tra le tifoserie casertana e stabiese”.

A questo si è aggiunto, lo scorso 10 ottobre, l’inserimento di Cavese-Casertana tra i match con “alti profili di rischio” da parte del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive CASMS.