Celebrati i funerali di Patrizia, morta a 45 anni. L’addio del marito: “Ti amerò per il resto dei miei giorni”

RECALE – (Lidia e Christian de Angelis) Addio Patrizia giovane madre di 3 figli. La terra dei fuochi miete un’altra vittima, Patrizia Magnotta di soli 45 anni, madre di tre bellissimi figli sposata con Alfredo Lolla. La donna dopo aver lottato contro il male si è spenta lasciando nel dolore l’intera comunità e parenti e amici, una donna solare, dolce, disponibile, madre affettuosa e moglie devota che troppo presto è volata via. I funerali si sono celebrati ieri 1°Agosto alle ore 10.30 presso la chiesa di Recale alla presenza dei tanti che le hanno voluto bene e detto addio. Questo il messaggio di addio del marito Alfredo a Patrizia che scrive: “HAI LASCIATO UN VUOTO INCOLMABILE NEL MIO CUORE MA ALLO STESSO TEMPO MI LASCI I RICORDI PIÙ BELLI DELLA MIA VITA TI AMERÒ CON TUTTO ME STESSO PER IL RESTO DEI MIEI GIORNI“.