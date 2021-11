Cerimonia di insediamento per il teanese Gerardo Boragine, nuovo presidente del tribunale di Lucca

TEANO (Pietro De Biasio) Quando una persona ottiene un successo importante è, ovviamente, un fattore positivo, se poi questa persona è un nostro concittadino la notizia è ancora più lieta. Nell’aula 1 del palazzo in via Galli Tassi, lo scorso 18 novembre, si è svolta la cerimonia per l’insediamento del nuovo presidente del tribunale di Lucca Gerardo Boragine. Tanta la soddisfazione per il riconoscimento del nostro concittadino che conferisce particolare lustro a tutta comunità sidicina. Per il giudice di Teano è il meritato coronamento di un percorso professionale svolto per tanti anni con grande passione, equilibrio e dedizione. Figlio di Nello Boragine ex insegnante apprezzato per il suo rigore personale che ha “cresciuto” tante generazioni di alunni che ancora lo ricordano con tanto affetto (tra i tanti il sottoscritto ndr).

Gerardo Boragine, 57 anni, si è laureato in giurisprudenza all’Università di Napoli. A 26 anni ha vinto il concorso da magistrato. E dopo un anno e mezzo di tirocinio al tribunale di Napoli è stato assegnato alla pretura di Viareggio. Nel 2007 è stato nominato coordinatore del Tribunale di Viareggio, carica in cui è rimasto fino al 2013 quando il Tribunale di Viareggio venne accorpato a quello di Lucca. E proprio nel 2013 ha presieduto il collegio giudicante del processo di primo grado sulla strage ferroviaria di Viareggio. Nel 2015 è stato nominato presidente della sezione penale del Tribunale di Lucca e adesso la nomina a presidente del Tribunale. Un sincero in bocca al lupo al nostro Giudice per il meritato incarico e per la sua brillante carriera che lo potrebbe portare ancora più lontano.