CERVINO “Vitamine relazionali”: sostegno alle famiglie danneggiate dalla pandemia

Venerdì in Comune il convegno realizzato da “Solidarietà Cervinese”, “Civiltà 2.0” e “Alice onlus”. Il progetto è finanziato dalla Regione Campania

CERVINO (flavia montanaro) Venerdì 24 settembre si terrà presso la sala consiliare del comune di Cervino il vonvegno di presentazione del progetto “Vitamine Relazionali”, realizzato dalle associazioni “Solidarietà Cervinese”, “Civiltà 2.0” e “Alice ONLUS”, in collaborazione con i comuni di Cervino, Santa Maria a Vico e Valle di Maddaloni. A prendere la parola al convegno saranno il commissario prefettizio del comune di Cervino Stefano Italiano, il primo cittadino di Santa Maria a Vico Andrea Pirozzi, l’assessore del comune di Valle di Maddaloni Raffaella Coscia, il presidente dell’Ass. “Solidarietà Cervinese” Angela Valentino, il presidente dell’Ass. “Civiltà 2.0” Giuseppe Basilicata e l’educatrice presso l’Ass. “Alice ONLUS” Concetta Caputo. Il progetto “Vitamine Relazionali”, finanziato dalla Regione Campania con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha come obiettivo il supporto materiale ed emotivo alle famiglie che sono state maggiormente danneggiate sia economicamente che moralmente dall’improvviso incombere della pandemia. Uno dei punti essenziali del progetto riguarda l’incremento della digitalizzazione delle famiglie, allo scopo soprattutto di insegnare ai genitori come seguire in autonomia i propri figli qualora si dovesse affrontare un nuovo ritorno alla didattica a distanza determinata da esigenze di distanziamento.