CHE “SPETTACOLO”, Giacomo Capoluongo e la moglie Luisa Guarino meglio di Paperon de’ Paperoni. In pochi minuti contarono più di 150mila euro di banconote contanti

La presenza fisica del Capoluongo rafforza quella relazione tra Giuseppe Guarino, il suo gruppo e il clan dei casalesi che dunque svolgeva un ruolo attivo nel maxi riciclaggio del danaro sporco legato a truffe Iva. E il fatto che le banconote fossero suddivise in diversi pacchi, dimostra chiaramente che le destinazioni erano multiple e che dunque andavano presumibilmente verso le famiglie degli esponenti più importanti del clan, ridotti in stato di carcerazione

TRENTOLA DUCENTA/SAN MARCELLINO – (g.g.) Lo stralcio di ordinanza che pubblichiamo oggi è forse quello più evidente, diretto nella definizione di quei gravi indizi di colpevolezza a carico di Giuseppe Guarino e della sorella Luisa, anche per quanto riguarda l’aggravante camorristica.

Contenuti che hanno sicuramente inciso quando, circa una settimana fa, il tribunale del Riesame ha rigettato in toto i ricorsi presentati dagli avvocati difensori, confermndo la validità dell’impianto accusatorio della Dda.

Si tratta di due intercettazioni in cui la farmacista Luisa Guarino, che oltre ad essere sorella di Giuseppe è anche la moglie di Giacmo Capoluongo, pesantemente pregiudicato per reati di camorra, conversano, ma più che conversare contano i soldi coem il migliore dei cassieri di banca o dei cassieri postali. Velocemente enumerano 600 banconote da 50 euro l’una per un totale di 30mila euro.

Insomma, quei soldi che arrivano d a Giuseppe Guarino sono contati da Giacomo Capoluongo in persona. E questi è un esponente del clan dei casalesi con certezze giudiziarie che prevalgono e superano anche su quelle relative al cognato Giuseppe Guarino.

Poi c’è un’altra conversazione in cui i due arrivano a contare banconote in contanti per un valore di 90.150 euro. Si tratta, secondo il giudice, di soldi che certamente sono arrivati presso la casa di Luisa Guarino e di Giacomo Capoluongo da parte di Giuseppe Guarino. Dall’altra parte del telefono c’è una sorta di prestatore d’orpera, definito misterioso interlocutore, che fornisce istruzioni per l’uso e per il conteggio suggerendo la suddivisione del denaro in pacchi. Il che lascia pensare, affemra ancora il gip, che questi soldi siano destinati anche a terzi soggetti.

QUI SOTTO LO STRALCIO DELL’ORDINANZA