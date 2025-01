Chiama l’ascensore ma la cabina non risale: 56enne precipita nel vuoto

L’incidente ieri sera nel condominio dove l’uomo risiede

GRICIGNANO D’AVERSA – Un uomo di 56 anni, Andrea F., è rimasto ferito, ieri sera, dopo essere caduta all’interno del vano ascensore nel palazzo in cui vive.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo aveva richiesto l’ascensore per scendere dal suo appartamento e dopo aver aperto la porta è caduto nel vuoto in quanto la cabina non sarebbe risalita.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco. Da chiarire le cause dell’accaduto, anche se l’ipotesi più probabile é quella di un malfunzionamento tecnico dell’impianto ascensore.

Il 56enne, gravemente ferito, è stato trasportato in ospedale dove è ricoverato sotto stretta osservazione.