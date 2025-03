CHOC A CASERTA. Preso a pugni in faccia ragazzo vittima di una rapina

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – Nuovo episodio di violenza a Caserta, in pieno centro. Domenica sera, in piazza Dante, vicino alla Reggia, un ragazzino è stato aggredito da un branco. Gli hanno chiesto soldi e, al suo rifiuto, lo hanno colpito ripetutamente in faccia, distruggendosi gli occhiali.

Ferito a un occhio, è riuscito a fuggire e a raggiungere casa, dove ha raccontato tutto ai genitori. Portato in ospedale, è stato curato in pronto soccorso. La polizia sta indagando per identificare gli aggressori.