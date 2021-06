Choc nel mondo del calcio, Seid Visin trovato senza vita in casa. E’ giallo

Ex talento del Milan, aveva appena 20 anni

REGIONALE – “Non ci sono parole giuste per dire addio a un ragazzo di 20 anni: i nostri pensieri vanno a Seid Visin, alla sua famiglia e a chi gli voleva bene”: e’ il cordoglio del Milan, tramite un post sul profilo Twitter del settore giovanile rossonero, per la scomparsa di Seid Visin, giocatore ventenne di origine etiope. Il ragazzo, che si sarebbe tolto la vita, e’ stato trovato senza vita nella sua casa a Nocera Inferiore. Trasferito in Italia all’eta’ di sette anni, nel 2016 approdo’ nelle giovanili del Milan, giocando anche con Gigio Donnarumma. Poi il Benevento e infine la militanza nel calcio a 5 con l’Atletico Vitalica, che lo ha ricordato attraverso le parole del dirigente Antonio Francese con un post su Facebook: “Il tuo sorriso, il tuo indiscusso talento, la tua naturale e straordinaria predisposizione a dare del “tu” alla palla restano impressi nella nostra mente. Oggi vai via, come sei arrivato: lasciandoci attoniti, senza parole. Sei e resterai nella storia di ciascuno di noi, perche’ eterni sono i legami di chi vuol bene senza chieder nulla in cambio”.