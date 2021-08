MACERATA CAMPANIA – Choc per la comunità di Macerata Campania. Si ha notizia in queste ore della dipartita di Marco Ignazio Stellato, tenente della Guardia di Finanza in servizio a Reggio Calabria. Il 26enne, figlio del consigliere comunale di maggioranza Tonino Stellato della frazione Caturano, sarebbe stato trovato privo di vita dai suoi collaboratori, questa mattina, all’interno della caserma. Sconosciuta al momento la dinamica della tragedia.