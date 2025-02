“Ci sposeremo in cielo. Ti amo!” la dedica della fidanzata durante i funerali di Giuseppe, morto a 30 anni

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

Si sarebbero uniti in matrimonio tra tre mesi

MARCIANISE – La comunità di Marcianise ha dato l’ultimo saluto a Giuseppe Bellopede, il 30enne morto di infarto mentre lavorava all’allestimento di un carro allegorico per Carnevale, in via Tevere. Oggi, martedì 4 febbraio, un lungo corteo ha accompagnato la sua bara bianca alla chiesa di San Giovanni Paolo II. Molti amici carristi erano presenti con indosso maglie a lui dedicate. Fuori dalla parrocchia, c’era la “sua” botte, che avrebbe dovuto suonare sul carro. Palloncini e coriandoli bianchi e azzurri si sono levati nel cielo, insieme a una lanterna con la scritta “Ci sposeremo in cielo. Ti amo!” firmata dalla sua fidanzata Concetta. La coppia si sarebbe sposata ad aprile di quest’anno.

class="wp-block-image size-large">