CIAO IGNAZIO. Muore a 51 anni “un grande amico, un ragazzo senza malizia e con tanta voglia di vivere”

MARCIANISE – Aveva solo 51 anni. Ignazio Russo si è spento ieri, venerdì, lasciando nello sgomento quanti gli volevano bene.

Per anni ha lavorato nel Centro di Riabilitazione Neuromotoria “L’oasi” di Castel Campagnano.

Oggi pomeriggio i funerali nella chiesa Nostra Signora di Fatima di Marcianise.

“Nessuno di noi avrebbe mai immaginato che questo giorno sarebbe arrivato così all’improvviso e che saremmo stati qui a ricordarci che uragano sei stato.



“.

Nessuno avrebbe mai pensato che saresti diventato un angelo prima di tutti noi e senza avvisarci” – ha scritto la sua amica Paola per salutarlo un’ultima voltaUn po’ siamo gelosi: chissà dove sarai adesso e chissà chi potrà gioire assieme a te, guardarti negli occhi e farsi una fragorosa risata come facevi con noi…Siamo gelosi perché noi potremo guardarti solo in foto, non potremo più abbracciarti e tutto quello che resta di te è racchiuso nei nostri ricordi.Ma loro, i ricordi, sono l’arma più potente di tutte: nessuno è in grado di cancellarli e quelli più forti sopravvivono persino al tempo che fugge senza pensare alle vittime che miete. I ricordi sono il ponte tra questa vita e l’eternità che ci aspetta tutti. Questi ricordi sono il nostro bene più prezioso e anche se un giorno ci verrà voglia di abbracciarti e non potremo farlo ci tufferemo proprio in un ricordo, lo rivivremo assieme e allora sarà compiuto un piccolo grande miracolo.Buon viaggio