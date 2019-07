CIAO LUIGI. Stroncato da un infarto in casa

PIETRAMELARA (Christian e Lidia de Angelis) – Muore Luigi Barattiero, stroncato da un infarto in casa.

Ieri una terribile tragedia ha colpito la comunità di Pietramelara: nel pomeriggio, il 70enne (che per anni ha lavorato come meccanico in Francia), si è sentito male, si è accasciato in terra con forti dolori in petto, nel frattempo sono stati chiesti i soccorsi, che giunti in loco hanno solo potuto constatare che per lui non vi era più nulla da fare.

L’uomo abitava nei pressi dell’area mercato.

L’intera comunità è sotto shock per questa perdita improvvisa, in quanto Luigi era molto noto in paese. Tantissimi i messaggi di addio e cordoglio per questo lutto.