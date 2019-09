Ciclista 70enne investito dalla vicina di casa. E’ in prognosi riservata

MACERATA CAMPANIA (t.p.) – I carabinieri sono intervenuti per un grave incidente stradale avvenuto questa mattina in via S. Lorenzo, a Caturano.

E’ rimasto gravemente ferito un ciclista del posto. Si tratta di M.S., 70 anni, di Macerata Campania. Il 70enne è stato investito nei pressi della sua abitazione da una sua vicina di casa che viaggiava a bordo di una Fiat 600. Immediati sono stati i soccorsi.



Ora Stellato si trova ricoverato in prognosi riservata al reparto di rianimazione dell’ospedale civile di Caserta. I militari stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente, entrambi viaggiavano nello stesso senso di marcia.