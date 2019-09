SAN POTITO SANNITICO – Un 40enne di Napoli ieri stava scalando il Matese a bordo della sua bici, salendo attraverso la Provinciale per Gioia Sannitica, a quota 1200 metri. E’ però caduto nel territorio del comune di San Potito. L’allarme è scattato subito e in quel punto è stato necessario l’intervento del soccorso alpino. Il malcapitato ha riportato la slogatura di una spalla. E’ stato portato in ospedale a Piedimonte da dove è stato dimesso con alcuni giorni di prognosi.