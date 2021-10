Città assediata dai ladri: tre tentati furti di auto parcheggiate in strade diverse. ECCO QUALI

AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Tre tentativi di furto d’auto in tre strade ad Aversa. Una cittadina lancia un preoccupante allarme i tentativi, ben tre, di furto di auto in sosta in tre strade diverse. In particolare la donna segnala che dei malviventi ieri hanno tentato di portare via una vettura in sosta in via Magenta, una in viale Olimpico e il terzo in pieno giorno in via Spitillo zona tra Aversa e Lusciano.

Ad essere presa di mira pare il nuovo modello di Panda della Fiat. Una vera escalation di atti predatori che stanno togliendo la tranquillità ai cittadini. Questo il post sui social di Rose C “Terzo tentativo di furto dell’auto uno a piazza Magenta, uno a viale Olimpico e uno via Spiniello (Lusciano/Aversa) . Quest’ultimo ieri in pieno giorno in una strada trafficata.”