Città sicure per le festività natalizie, a rapporto dal prefetto i sindaci di Caserta e Aversa

Task force antiviolenza incrementata nei giorni che ci porteranno al Natale: polizia, carabinieri, guardia di finanza e vigili urbani dovranno presidiare i centri urbani.

CASERTA. E’ la sicurezza nelle città, soprattutto nei grandi centri come Caserta e Aversa, al centro delle riunioni convocate dal prefetto di Caserta Giuseppe Castaldo con i primi cittadini. Carlo Marino e Alfondo Golia saranno chiamati nei prossimi giorni al tavolo voluto dal rappresentante del Governo per attivare tutte le iniziative necessarie a rafforzare la task force antiviolenza. Polizia, carabinieri, Guardia di finanza e polizia municipale dovranno presidiare, innanzitutto le aree a rischio e soprattutto nelle ore della movida notturna.

sforzo che, in questi giorni che ci porteranno verso il Natale, sarà certamente chiesto ai nostri uomini in divisa che, in ogni caso, già nei fine settimana fanno il possibile per evitare i pur continui episodi di violenza che si verificano laddove ci sono assembramenti. Da monitorare le varie baby gang che si aggirano, nel capoluogo, provenienti dalla provincia di Caserta e dell’area di Napoli Nord.