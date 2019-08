Città tappezzata da un annuncio amoroso: “Cerco compagna…ti dono il mio cuore”

SANTA MARIA CAPUA VETERE (Christian e Lidia de Angelis)– Città sammaritana tappezzata di manifesti di uomo in cerca di una donna. In queste ore sta facendo il giro dei social e delle città del casertano la singolare iniziativa di un uomo anziano, che cerca una donna per la vita. In particolare come si legge sul manifesto la cui foto pubblichiamo, il signore in questione ha delle richieste ben precise, e scrive: “CERCO COMPAGNA 55-70 ANNI! PENSIONATO, 339 7147… E’ TUTTA SERIETA’ PUOI CHIAMARMI SE VUOI GRAZIE TI DONO IL MIO CUORE!”

I volantini si trovano per le strade della città del foro, in particolare sono stati avvistati nei pressi della Posta (da sempre affollata di donne delle età più disparate che specialmente nei primi giorni del mese si recano negli uffici per il ritiro della pensione o per pagare le bollette), nei pressi del supermercato MD, e anche all’ingresso dell’Ospedale di Caserta.

Santa Maria Capua Vetere sembra così riconfermarsi luogo pieno di romantici: qualcosa di simile accadde già qualche anno fa ad Aversa e a Caserta. Quella volta, il messaggio era molto più esplicito.