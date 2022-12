Città vuote e gran pienone nei centri commerciali per gli acquisti di Natale. Traffico in tilt tra Caserta e Marcianise

CASERTA/MARCIANISE Vuoti i centri storici delle città, in primis quello di Caserta, e folla nei centri commerciali, sempre in primis quello di Marcianise. Oggi al Campania si sono registrate file chilometriche in entrata ed in uscita e lo stesso vale per l’outlet di Marcianise. Non solo da Caserta, ma anche dalla provincia di Napoli, migliaia di persone si sono riversate a Marcianise, per acquistare regali, per sè e per gli altri, in vista del Natale. E per domani e domenica si prevedono altri pienoni.