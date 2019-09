CLAN DEI CASALESI. Chiesta condanna più dura in Appello per la figlia di Cicciotto ‘e Mezzanott

CASAL DI PRINCIPE (red.cro.) – L’inchiesta riguarda le vicende criminose della famiglia del boss Francesco Bidognetti. Secondo la Dda, le figlie del boss si occupavano della distribuzione degli stipendi, assistenza legale e economica per i familiari dei carcerati. Le indagini sono state supportare dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia e intercettazioni. Nel luglio 2018, il Tribunale di Napoli Nord ha emesso la sentenza di condanna e ad aprile di quest’anno è iniziato il processo a Napoli, in corte d’Appello.

Il procuratore generale ha richiesto, durante la sua requisitoria dinanzi ai giudici della Corte, pene più severe per Katia Bidognetti, mentre per la sorella Teresa, resta uguale alla condanna in primo grado. Qui in basso le richieste del Pg e le condanne in primo grado.

7 anni e 4 mesi Katia Bidognetti

3 anni e 4 mesi Teresa Bidognetti.

15 anni Dionigi Pacifico

7 anni Ciro Aulitto

5 anni e 10 mesi Antonio Baldascini

11 anni Giuseppe Bianchi

7 anni Luigi Bitonto

6 anni Vincenzo Bidognetti

4 anni e 4 mesi Stanislao Cavaliere

10 anni Gaetano Cerci

8 anni e 4 mesi Gabriele Cioffi

7 anni Domenico D’Alterio

6 anni Antonio De Luca

9 anni e 8 mesi Vincenzo De Luca

6 anni Mirko Feola

6 anni e 4 mesi Giovanni Lubello (assolto in primo grado)

7 anni e 1 mese Umberto Maiello

7 anni e 8 mesi Raffaele Manfredi

7 anni e 1 mese Carmine Micillo

7 anni e 1 mese Francesco Puoti

11 anni Americo Quadrano

7anni e 1 mese Vincenzo Schiavone

7 anni Giacomo Simonetti

8 anni e 4 mesi Carlo Taurino

6 anni Ciro Taurino

6 anni Giuseppe Verrone

5 anni Orietta Verso

LE CONDANNE IN PRIMO GRADO:

Aulitto Ciro 9 anni

Baldascini Antonio 7 anni e 8 mesi

Bidognetti Katia 6 anni

Bidognetti Teresa 3 anni 4 mesi

Bidognetti Vincenzo 6 anni

Bitonto Luigi 8 anni 4 mesi

Cavaliere Stanislao 4 anni e 4 mesi

Cerci Gaetano 12 anni

Cioffi Gabriele 8 anni e 4 mesi

D’Alterio Domenico 8 anni e 4 mesi

De Luca Luigi 7 anni

De Luca Vincenzo 9 anni 8 mesi

Feola Mirko 7 anni e 9 mesi

Lubello Giovanni assolto

Maiello Umberto 8 anni 10 mesi

Manfredi Raffaele 7 anni e 8 mesi

Micillo Carmine 8 anni 10 mesi

Pacifico Dionigi 15 anni

Puoti Francesco 8 anni e 10 mesi

Quadrano Amerigo 11 anni

Schiavone Vincenzo 8 anni 8 mesi

Simonetti Giacomo 8 anni e 4 mesi

Taurino Carlo 8 anni e 4 mesi

Taurino Ciro 6 anni e 6 mesi

Verrone Giuseppe 6 anni

Verso Orietta 5 anni

Bianchi Giuseppe 11 anni

Basco Giuseppe non luogo a procedere