CLAN DEI CASALESI E SALE BINGO. Condannato Bianco, per gli altri 3 invece…

CASAL DI PRINCIPE (tp) – Sentenza in Corte di Appello, (in ritorno dalla Cassazione) pochi minuti fa, su un’altra vecchia indagine della Dda di Napoli sul clan dei Casalesi: la gestione delle sale Bingo e gli interessi del gruppo Schiavone in diversi comuni dell’agro aversano.

Accusati di associazione camorristica, truffa, concorrenza illecita e gioco d’azzardo. Condannato Massimo Bianco (Casal di Principe, 1975), a 5 anni e 8 mesi (invece di 10 anni e 4 mesi) difeso da Mario Griffo e Carlo De Stavola ; Epaminonda Noviello (Casal di Principe, 1975), assolto per alcuni capi e prescrizione per alcuni reati; Vincenzo Noviello assolto, Nicola Paolella (San Cipriano d’Aversa, 1981) prescritto il reato.

Nel collegio difensivo anche Romolo Vignola e Elisabetta Carfora.