RECALE – Un bambino di 7 anni che frequenta la scuola di Camposciello a Recale adiacente al campo sportivo è risultato positivo al coronavirus, dopo l’esecuzione del tampone. Il piccolo era ritornato a seguire le lezioni insieme ai compagni nell’edificio di Viale dei Pini. La classe è stata posta in quarantena e da domani riprende la didattica a distanza. Per gli altri studenti di prima, seconda e terza le lezioni andranno avanti regolarmente in presenza.