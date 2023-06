Clementino in ospedale dopo il concerto, ecco cosa è successo e come sta adesso

Distorsione al ginocchio per il rapper campano.

PIEDIMONTE MATESE. La tappa del summer tour di Clementino a Piedimonte Matese, in provincia di Caserta, si è conclusa in modo sfortunato.

Durante il concerto, il ginocchio del rapper ha emesso un crepitio. Nonostante il fastidio, Clementino ha continuato la sua esibizione senza fermarsi.

Tuttavia, una volta concluso lo spettacolo, ha dovuto recarsi in ospedale per accertamenti, come ha condiviso con i suoi fan sui social. Successivamente, ha aggiornato i suoi seguaci sulle risultanti degli esami, rivelando di aver subito una distorsione al ginocchio.

Clementino, 40 anni, ha scritto sui suoi canali social: “Una notizia bella ed una brutta. La bella è che abbiamo spaccato tutto nello stadio di Piedimonte Matese, grazie ragazzi serata fantastica. La brutta è che il mio ginocchio ieri mi ha abbandonato, ha fatto un leggero ‘crack’, sto andando a fare gli accertamenti vi farò sapere a breve. Intanto ringrazio lo staff medico della Matesina, grazie Dottore e Infermieri”.

Poche ore dopo ha scritto sui social: “Eccoci qui! Aggiornamenti dopo il mio incidente sul palco durante l’esibizione. Guagliù me la sono cavata con poco: distorsione del ginocchio; stiramento del collaterale interno“.

Infine, “Inizio subito la fisioterapia e tra pochi giorni sarò di nuovo operativo”, dando appuntamento al “23 giugno con il concerto a Scampia !!! Fraaaatm”.