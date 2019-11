CLURICAUN. Domani, venerdì e dopodomani, sabato, musica live. Nomi e programma

CASERTA. Nuovo appuntamento con la buona musica e le migliori birre al pub Cluricaun, in via Clanio a Caserta. Venerdì 8 novembre, alle ore 22, si esibiranno Valentina Malorgio e Pasquale Limone in “Acoustic Live” che accompagneranno i presenti con le note musicali per una serata tutta da gustare. Sabato 9 novembre, invece, musica live, quiz multimediali e karaoke con gli MP. Nel corso della serata sarà proiettata la partita di calcio Napoli-Genoa. Per info e prenotazioni telefonare al 3911344603.