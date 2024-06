COCAINA e altre droghe, ridotta dalla Corte di Appello la pena a carico della figlia dell’ex brigadiere Lazzaro Cioffi, coinvolto col colonnello Fabio Cagnazzo nell’omicidio del sindaco di Acciaroli

I giudici di secondo grado hanno parzialmente accolto le tesi dell’avvocato difensore Franco Liguori

MADDALONI – Molto complesse le vicende familiari riguardanti l’ex brigadiere dei Carabinieri Lazzaro Cioffi, primo collaboratore del colonnello Fabio Cagnazzo e divenuto noto alle cronache per essere indagato nell’inchiesta relativa all’omicidio del sindaco di Acciaroli Angelo Vassallo.

Ai guai del padre si affiancano, infatti, quelli della figlia Ilaria Cioffi, condannata in primo grado alla pena di 3 anni e 8 mesi per una serie di episodi di spaccio di stupefacenti e per un episodio di 100 grammi di cocaina.

Grazie alla difesa dell’avvocato Franco Liguori, la Corte di Appello di Napoli ha ridotto la condanna a 2 anni e 10 mesi, portandola dunque al di sotto della soglia dei 3 anni, con le note conseguenze positive per quanto riguarda la sua esecuzione.