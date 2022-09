Cocaina venduta nel circolo: “Incassi fino a 500mila euro al mese”

CASERTA – Francesco Capasso ha rivelato che il suo ex socio Luigi Belvedere, da cliente diventò gestore della piazza di spaccio del circolo di via Caprio Maddaloni a Caserta, grazie al quale avrebbe guadagnato fino a 500mila euro. Lo ha detto durante il processo di Appello in cui è imputato insieme ad altre 9 persone. Belvedere attualmente si trova in Colombia e secondo Capasso acquistava da lui un pacco di cocaina ogni due settimane e lo pagava 38/39mila euro mentre sempre a lui consegnava metà prezzo complessivo della fornitura e dopo una settimana rientrava con il pagamento. Nel 2016, sempre secondo Capasso, Belvedere lo contatta insieme a Luca Piscitelli anche quest’ultimo imputato, per mettersi in proprio. “Avremmo formalmente aperto una sala giochi – spiega – attività che avrebbe giustificato il via vai dei clienti che sarebbero venuti ad acquistare la cocaina“. Il giro d’affari che si appoggiava poi su un appartamento affittato a San Clemente di Caserta e intestato ad un extracomunitario, raggiunge picchi vertiginosi: mille, 1.500 euro al giorno. “Guadagnavamo fino a 500mila euro al giorno in periodi come Natale quando la vendita di cocaina raggiungeva picchi elevati“. ha aggiunto Capasso.