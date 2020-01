TEANO (red.cro.) – Sono residenti a Vairano e Sessa Aurunca i 4 feriti nell’incidente stradale avvenuto oggi sulla Casilina, nel tratto tra Riardo e Teano. Una svolta, l’entrata di una vettura in un centro commerciale, e l’auto che seguiva non è riuscito ad evitare quella davanti, centrandola violentemente. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri ed ovviamente il 118 per prestare soccorso ai feriti, trasportati nei vicini ospedali di Piedimonte Matese e Sessa Aurunca.