Colpi di pistola contro la porta di casa, rito abbreviato per i tre imputati

Istanza accolta dal gup Rosaria Dello Stritto.

CASTEL VOLTURNO. Accolta l’istanza di rito abbreviato per i tre che, nel marzo del 2023, tentarono di uccidere due immigrati, a Castel Volturno. Stamattina la decisione del gup Rosaria Dello Stritto per Nicola Ferone di Castel Volturno, il 22enne di Casaluce, Matteo La Pica, ed il 32enne napoletano, residente ad Ercolano, Stefano Ambrosino.

I tre devono rispondere di tentato omicidio, detenzione e porto abusivo di arma da sparo, detenzione e porto abusivo di oggetti atti a offendere. Parti civili, costituitesi nell’udienza odierna, le due vittime.

Contro di loro erano stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco, che non li avevano però attinti, da uno degli occupanti dell’autovettura, a causa della restituzione di un portoncino in ferro e di una finestra in legno che l’immigrato rivendicava dopo un furto presso la sua abitazione. Una delle vittime veniva colpita all’altezza della spalla, senza subire lesioni: il giubbino che indossava aveva un foro di entrata ed uno di uscita del proiettile.

Ferone, soggetto che aveva materialmente sparato, veniva subito sottoposto dalle Squadre Mobili di Napoli e Caserta a fermo di indiziato del delitto di tentato omicidio e, su disposizione di questa Procura della Repubblica, condotto presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere.