Colpita dal male, muore Maria. Era diventata una testimone della lotta contro il cancro

MARCIANISE – E’ morta dopo aver combattuto la sua battaglia contro un brutto male Maria Alfieri di Marcianise. La donna era stata colpita dalla malattia e più volte presenziava alle iniziative di sensibilizzazione dell’associazione Volontà Donna. Maria infatti era una combattente e si era imposta come testimone della lotta contro il cancro per quella sua voglia di vivere, stampata negli occhi, nonostante tutto. Era una donna dolce, solare, piena di vita.

Alla fine, però, quella malattia l’ha portata via da questa terra, ma non certo dall’affetto dei suoi familiari e dei tanti che la conoscevano. Di Maria, oggi restano l’impegno e la volontà di combattere la propria, personale battaglia per la vita.