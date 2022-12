I malviventi hanno approfittato della pausa pranzo e si sono introdotti nei locali di via Fermi, mettendo a segno un colpo da migliaia di euro.

SAN NICOLA LA STRADA Hanno approfittato della pausa pranzo e messo a segno un colpo da migliaia di euro ai danni del bar tabacchi La Dea bendata, in via Fermi a San Nicola la Strada. e’ accaduto ieri ed i malviventi sono riusciti a portar via un bottino formato da gratta e vinci, sigarette e contanti.