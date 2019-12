Colpo dei ladri nella notte. Svaligiata parafarmacia

TRENTOLA DUCENTA – (Lidia e Christian de Angelis) Parafarmacia svaligiata nel cuore della notte. La banda di ladri specializzata stavolta ha preso di mira la ParaFarmacia di via Circunvallazione a Trentola Ducenta delle dr.sse Rennella, dopo aver scardinato la porta d’ingresso i balordi sono entrati e hanno portato via ciò che vi era di valore e diversi farmaci. Stamani quando il personale ha scoperto l’accaduto, ha sporto denuncia presso le forze dell’ordine, che stanno indagando e visionando le immagini di sorveglianza della zona, per risalire all’identità dei criminali, al momento non è stato ancora quantificato il danno. Rabbia tra i commercianti e i cittadini per questi continui raid.