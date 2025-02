Colpo di sonno alla guida, auto finisce in un fossato: ferita la conducente

Il sinistro ieri pomeriggio lungo la Domiziana nel tratto ricadente nel comune di …

SESSA AURUNCA – Potrebbe esserci un colpo di sonno alla base dell’incidente stradale avvenuto ieri lungo la Domiziana nel territorio di Sessa Aurunca.

Una donna alla guida di un ‘auto, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada ed arrestando la marci in un fossato. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Sessa Aurunca e i sanitari del 118. Lievi, fortunatamente, le conseguenze riportate dalla giovane.