Colpo grosso a MARCIANISE. Con 3 euro al 10eLotto, se ne porta via 250mila

MARCIANISE – Colpo grosso a Marcianise, dove è stata centrata una vincita con il 10eLotto da ben 250mila euro per effetto di un ‘nove’ su un’estrazione frequente, a fronte di una puntata di soli 3 euro. Si tratta di una delle dieci vincite più alte del 2019 in una classifica che vede al primo posto i 5 milioni vinti sempre a Marcianise lo scorso 14 febbraio, il premio più alto mai assegnato nella storia del 10eLotto. In quell’occasione furono centrati addirittura 10 numeri più il Doppio Oro. Nell’ultimo concorso sul podio delle vincite si segnalano anche i 20mila euro vinti a Erba e a Gravedona ed Uniti, località in provincia di Como. Il Lotto tradizionale invece nel concorso di sabato ha premiato Ciampino, in provincia di Roma, con una quaterna da quasi 14mila euro sulla ruota Nazionale, vincita che precede i 12.500 euro finiti ad Arezzo grazie a una giocata sulla ruota di Cagliari. Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno assegnato complessivamente 2,83 miliardi di euro.