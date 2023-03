Colpo grosso al Cash & Carry: bottino 30mila euro

Indagini in corso a cura degli agenti del commissariato di …

CAPODRISE – Raid dei malviventi ai danni dell’azienda di distribuzione di bevande e vini di Paolo Siciliano. I delinquenti sono riusciti a fare irruzione nel Cash and Carry di via Ponteselice realizzando un buco sul tetto. Nel mirino della banda è finita la cassaforte sventrata con un flex e dalla quale sarebbero stati sottratti 30mila euro. Indagini in corso a cura degli agenti del commissariato di Marcianise con l’ausilio dei colleghi della scientifica.