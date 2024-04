EDUCARE IN COMUNE: vertice in Municipio tra politici, dipendenti e dirigenti del progetto

Gagliardi nominato direttore artistico

CASAGIOVE (Debora Carrano) – Educare in Comune, in attesa della prima manifestazione curata dal “Gen Rosso – International Performing Arts Group”, su istanza della responsabile Tina Altiero, si sono riuniti in Comune il sindaco Giuseppe Vozza, il vicesindaco Carlo Comes, l’assessore alle Politiche Sociali, Anna Altavilla, il dirigente Michele Paone, e i dipendenti Colomba Sibillo e Andrea D’Errico, nonché Elpidio Pota quale project manager del progetto, Giovanni Riccio, responsabile della comunicazione e Mariarosaria Della Valle, responsabile del monitoraggio e valutazione del progetto. La discussione si è concentrata sulla necessità di coinvolgere nell’iniziativa i parroci del territorio, nonché le associazioni, con cui sono previsti incontri a breve termine. Infine, è stato individuato il professor Vincenzo Gagliardi, che opera all’interno dell’associazione ‘Fatti per Volare’, per l’incarico di direttore artistico del progetto.