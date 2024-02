Coltelli e pistola fuori al bar. Nella lite tra ventenni e un 17enne viene sparato il ragazzo che voleva mettere pace: chiesta 16 anni di carcere

AVERSA – La Procura Generale della Corte di Appello di Napoli ha chiesto sedici anni di carcere per il tentato omicidio avvenuto all’esterno del bar Etoile di Aversa.

Franco Moccia, il ventiduenne di Casapesenna sotto processo, è stato condannato in primo grado a tre anni di carcere, in quanto il reato venne derubricato da tentato omicidio a lesioni gravi.

Era il giugno 2020 quando in via D’Acquisto, ad Aversa, fuori ad un bar dei giovani originari di Casapesenna, avevano preso parte alla rissa con un 17enne, sfociata in uno sparo ai danni di un coetaneo, che aveva provato a tranquillizzare la situazione.