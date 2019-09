Coltivano marijuana in appartamento: DUE ARRESTI

SAN MARCELLINO – I Carabinieri del locale Comando Stazione hanno tratto in arresto, per coltivazione senza licenza di marijuana, Pietro Farina, classe ’73 di Napoli e Giovanni Russo, classe ’87 di Mugnano di Napoli.

I militari dell’Arma, al termine di un prolungato servizio di osservazione, hanno rinvenuto e sequestrato in un appartamento presa in affitto dal Farina 10 piante di marijuana alte circa 1 metro; grammi 1802,2 di marijuana essiccata pronta per lo spaccio, 2 bustine di cellophane trasparente contenente marijuana pronte per la vendita e attrezzature per la coltivazione della sostanza stupefacente. Gli arrestati sono stati sottoposti ai domiciliari.