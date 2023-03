Condanna lieve per il 29enne.

LUSCIANO Otto mesi con pena sospesa per un 29enne di Lusciano, accusato di spaccio di sostanze stupefacenti. Una condanna lieve per Francesco F.. Il giudice Grassi del tribunale di Napoli Nord ha, infatti, derubricato l’accusa nell’ipotesi dello spaccio. L’uomo era stato fermato in flagrante dalla polizia mentre cedeva droga ad un’altra persona.