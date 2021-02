Come inquadrare il Napoli di Gattuso?

Da cosa dipende l’involuzione degli Azzurri?

Nonostante la vittoria per 1-0 contro la Juventus di sabato scorso, nell’ultimo mese la squadra di Gattuso ha fatto registrare un’importante involuzione sul piano del gioco. Dopo la partita di Supercoppa italiana persa per 2 a 0 proprio con la Juventus, sono arrivate sconfitte contro Verona, Parma e Genoa. La squadra di Gattuso fino al 6 a 0 con la Fiorentina era una seria candidata per lo scudetto, dopo di che il black-out è stato totale e improvviso. Come valutare questo Napoli che a tratti gioca un calcio meraviglioso per poi uscire con la ossa rotte contro squadre di metà classifica?

Difesa e attacco: ecco i problemi del Napoli

I problemi del Napoli sono da ricercarsi sia in attacco sia in difesa. Per quanto riguarda l’attacco, le pesanti assenze di Mertens e di Osimhen si stanno facendo sentire a livello realizzativo, per quanto riguarda invece la difesa, il problema non sta tanto nell’assenza di giocatori chiave quanto nella perdita di compattezza del reparto arretrato, come dimostrato dagli 8 goal subìti nelle ultime 4 gare giocate. Per capire ancora meglio cosa non va in questo Napoli, vi invitiamo a leggere la recensione Marathon che tratta in maniera approfondita l’attuale crisi degli Azzurri. Così facendo, siamo sicuri che il quadro vi sarà più chiaro, un quadro oggi allarmante visti anche gli stop per causa di forza maggiore di Koulibaly e di Ruiz.

Come svoltare?

Per la squadra di Gattuso c’è comunque una buona notizia: visto quanto è pazzo questo campionato, dove sta succedendo di tutto, non ha senso disperarsi perché anche squadre blasonate come Inter e Juventus non sempre vincono e non sempre vincono in scioltezza. Dunque vietato mollare, anche perché la classifica è ancora piuttosto corta. Al di là di questa buona notizia, come svoltare? Prima di tutto Gattuso deve essere bravo a spronare i suoi giocatori pungolandoli nell’orgoglio. Se la mente tornerà poi a essere un po’ più libera da cattivi pensieri, il cammino tornerà a essere vincente. Considerando infine che Mertens potrebbe tornare a disposizione in Europa League contro il Granada, il peggio potrebbe essere alle spalle. Certo è che il Napoli a prescindere deve cominciare a fare nuovamente risultato, magari disputando partite non belle a vedersi. L’importante sono i 3 punti e il cammino in Europa perché delle prestazioni di una squadra alla fine non si ricorda mai nessuno. La storia la scrivono i trionfi e non certo la qualità del calcio espresso sul terreno di gioco.