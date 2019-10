Come la Fiat, anche la Cementir se ne va in Olanda. Tasse quasi a zero e gestione semplice

MADDALONI – Cementir ha deciso di seguire le orme di altre società italiane che hanno deciso di trasferire ad Amsterdam la loro sede legale, da Fca a, molto recentemente, Mediaset. E’ ufficiale il cambio di sede legale della Cementir, la nuova denominazione della società diventa quindi Cementir Holding NV. Con il trasferimento entra in vigore il nuovo statuto, come da deliberazioni dell’assemblea, e il neocostituito Cda di Cementir Holding N.V., con Francesco Caltagirone jr., unico amministratore esecutivo. Non dovrebbe cambiare molto nel versante operativo, con sede a Roma.

Questo perché la tassazione sugli utili finanziari in Olanda è praticamente nulla e poi per ragioni di governance: secondo il diritto olandese è molto più semplice per l’azionista di riferimento controllare le decisioni anche se non dispone della maggioranza dei voti in assemblea.