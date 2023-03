Commerciante sotto processo per percosse. Muore mamma aggredita per le bibite al figlio

La donna ha avuto un aggravamento delle condizioni psicofisiche a partire da quel giorno, secondo quanto documentato dalla parte civile

SAN FELICE A CANCELLO – È deceduta la madre del ragazzo affetto da disturbi alimentari che, nel febbraio di due anni fa, finì al centro di una vicenda culminata in un procedimento penale al tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

La donna ha avuto un aggravamento delle condizioni psicofisiche proprio negli ultimi due anni, secondo quanto documentato nell’ultima udienza dall’avvocato della famiglia, la legale Rosa Piscitelli (LEGGI QUI I DETTAGLI).

Il commerciante è imputato per minacce e percosse. La mamma e il papà del giovane avevano chiesto di non dare alimenti o bevande zuccherate al ragazzo, visti i problemi di salute del ragazzo. Secondo l’accusa, il commerciante, difeso dal legale Pasquale Vigliotti, avrebbe però reagito male a questa richiesta, minacciando e aggredendo fisicamente i genitori

L’avvocato Piscitelli ha depositato in udienza il certificato di morte e ha chiesto un termine per la costituzione degli eredi, ovvero il figlio della coppia, come parte civile nel processo.