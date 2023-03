Commerciante trovato con la droga nel suo negozio: ARRESTATO E REVOCATI DOMICILIARI

CASAGIOVE – Le forze dell’ordine avevano rinvenuto della droga nel suo negozio e l’uomo era stato arrestato, accusato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nelle scorse ore, al tribunale di Santa Maria Capua Vetere, si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto, dinanzi al giudice per le indagini preliminari Giovanni Mercone.

Il commerciante, indagato, ha respinto le accuse. All’esito della discussione, il gip ha accolto la richiesta dell’avvocato Moscatiello. La procura aveva richiesto i domiciliari per l’uomo, ma il giudice, dopo la convalida di rito dell’arresto, ha revocato tale misura, ponendo nei confronti del negoziante l’obbligo di firma per tre volte alla settimana.

Il legale difensore ha documentato come non si trattasse di un luogo utilizzato per spacciare droga, ma che quella era l’attività commerciale che l’uomo gestisce da tanti anni.