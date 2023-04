Commercianti e imprenditori nella morsa dell’usura: in 6 sul banco degli imputati. La testimonianza delle vittime

Nel mirino soprattutto gli esercenti di Cellole e Baia Domitia.

SESSA AURUNCA/CELLOLE/BAIA DOMITIA Approfittavano delle difficoltà economiche di famiglie e, soprattutto, di imprenditori e commercianti, per prestare loro denaro salvo, poi, pretendere interessi da capogiro. Si è tenuta ieri la nuova udienza del processo per usura ed estorsione aggravata che vede sul banco degli imputati 6 strozzini. Si tratta di Achille Sauchella, 60 anni di Cellole; Nicola Campanile, 52enne di Bacoli; Giancarlo Alfiero, 57enne di Casal di Principe; Riccardo Di Rosa, 55enne di Castel di Sangro; Michele Casolare, 60enne di Quarto e Maurizio Di Rosa, 37enne di Sulmona. A parlare, ieri in aula, una delle vittime, Luigi Gentile. L’imprenditore chiese a Sauchella un prestito da 5000 euro sul quale, poi, pagò ben 2500 euro di interessi. Gentile, titolare di un supermercato, veniva spesso “visitato”, tra l’altro, proprio da Sauchella che faceva spese ingenti nel suo locale senza, ovviamente, cacciare un euro.

I fatti raccontati si svolsero tra il 2013 ed il 2016 e tra le vittime degli usurai figurano tantissimi commercianti e piccoli imprenditori, soprattutto di Cellole e di Baia Domitia. Alfiero, il casalese, si presentava con il fare tipico del piccolo esattore della camorra e, minacciando morti e gambizzazioni, riscuoteva il dovuto.