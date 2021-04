Commissione Locale per il Paesaggio. Ecco come partecipare alla selezione del comune di TEANO

TEANO (Pietro De Biasio) – L’amministrazione Comunale di Teano cerca candidati per la nomina dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P.) che è l’organo tecnico-scientifico consultivo comunale istituito ai sensi dell’art. 148 del D.Lgs.42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio). Gli interessati devono possedere comprovata competenza nelle materie riguardanti beni ambientali, storia dell’arte, discipline agricolo-forestali, naturalistiche, storiche, pittoriche, arti figurative e legislazione dei beni culturali.

I candidati oltre alla specifica pluriennale e qualificata esperienza maturata nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, nelle materie sopraindicate, devono possedere i seguenti requisiti generali: non aver riportato condanne penali; non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e non essere a conoscenza dell’esistenza a proprio carico di procedimenti per l’applicazione di misure dì prevenzione; non avere liti pendenti con il Comune di Teano; non aver riportato, nell’espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali, provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la sospensione dalla carica, dal servizio o dall’albo professionale.

Le domande potranno essere consegnate a mano o tramite il servizio postale o a mezzo pec ([email protected]), entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 26.04.2021. Le domande di partecipazione con tutte le relative informazioni scaricabili all’indirizzo: http://alboteano.asmenet.it/download.php?down=1&id_file=23205&id_doc=7160454&sez=2&data1=07/04/2021&data2=07/05/2021&view=si .