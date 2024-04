LA FOTO. Rilascio in natura della cicogna bianca salvata nei giorni scorsi dalla Forestale

.

CANCELLO ED ARNONE – Una buona notizia per la Cicogna bianca recuperata nei giorni scorsi all’interno di un canale di bonifica in comune di Cancello ed Arnone , denutrita ed in evidente stato di difficoltà, forse a causa di un qualche trauma da impatto con dei cavi elettrici sospesi.

Infatti, dopo le cure veterinarie somministrate dal Centro di Riferimento Regionale per l’Igiene Urbana Veterinaria di Napoli e dal Centro Recupero Animali Selvatici “Federico II” di Napoli, terminato il necessario iter riabilitativo, la femmina di Cicogna bianca è stata rilasciata in natura nei pressi del luogo del suo rinvenimento.

Oltre ai medici veterinari sono intervenuti sul posto anche i Carabinieri Forestale del locale Nucleo di Castel Volturno e dell’Ufficio Locale Marittimo della Guardia Costiera di Castel Volturno.

La Cicogna dopo i primi istanti di tentennamento ha spiccato un bellissimo volo che ha rincuorato tutti sul suo recuperato stato di salute.