FRIGNANO (Lidia e Christian de Angelis) Comunità in lacrime per Nicola Micillo 41 anni. Un dolore immenso per la prematura scomparsa di un uomo buono e gentile che dopo aver sofferto lascia questa Terra troppo presto. Lascia nel dolore familiari ed amici. I funerali si terranno oggi alle 17 presso la Chiesa San Nazario e Celso a Frignano.