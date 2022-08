CONCORSI ALLA PROVINCIA. I primi NOMI dei vincitori di due concorsi: ECCO CHI SONO

Si tratta delle procedure per tre posti, poi divenuti sei, per la qualifica di istruttore informatico, categoria D e C

CASERTA – L’amministrazione della provincia di Caserta ha reso noti i nomi dei vincitori dei due concorsi, due posti a tempo pieno indeterminato, categoria D, istruttore direttivo informatico e quelli come categoria C, sempre come istruttore informatico.

Per quanto riguarda i primi posti messi a concorso, quelli relativi a una posizione più alta, quindi più retribuita (ricordiamo che il 50%, riservato a personale interno la graduatoria dei vincitori), la graduatoria segnala Corrado Capone e Raffaele Walter Letizia quali candidati fuoriusciti come i migliori due.

Per quanto riguarda, invece, il secondo concorso, cioè quello istruttore informatico, categoria C, è Saverio Picozzi il vincitore del concorso. Mentre gli altri tre soggetti che seguono Picozzi, Mario Mondini, Danilo Parretta e Domenico Corvino, entreranno comunque a far parte del corpo informatico della provincia di Caserta, in considerazione della scelta dell’amministrazione, decisa con decreto firmato dal presidente Giorgio Magliocca, di allargare questa graduatoria da 1 a 4 posti. Una decisione, motivata dalle necessità di personale della provincia di Caserta, che però ha provocato qualche dubbio, non sulla sulla legittimità, ma sulla coerenza rispetto a quanto deciso pochi mesi prima (LEGGI QUI PERCHÉ).

Va segnalato, infine, che il prossimo provvedimento sarà l’esito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in serie di partecipazione del concorso e l’accertamento dell’insufficienza di cause ostative relativamente all’assunzione. Se tutto dovesse andare bene, ci sarà lo schema di contratto e la firma per questi nuovi “posti fissi” della provincia.