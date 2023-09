CONCORSOPOLI & ASSUNTOPOLI. Nonostante gli oltre 150 “posti fissi”, per Magliocca e Zannini non bastano: altri 4 interinali per il Museo Campano. DERIVA SUDAMERICANA

Nonostante le decine di assunzioni, divenute centinaia grazie al giochino combinato del doppio Piano del Fabbisogno del Personale e dello scorrimento, ancora nuovi posti – questo volta tramite somministrazione – e ancora spese (110 mila euro alla nota società Adecco) per assunzioni in questo caso esterne di impiegati Categoria C, assunti in numero enorme in questi mesi

CASERTA – Senza andare troppo dentro a valutazioni che, a nostro avviso, riguarderebbero anche la legittimità e la liceità di certi atti amministrativi come quello – e lo ripetiamo per la milionesima volta – dell’approvazione di un secondo Piano di fabbisogno del personale a pochi mesi di distanza da quello precedente, al punto che l’unica spiegazione verosimile è, secondo noi, che il secondo Piano è stato calibrato non sulle esigenze dell’ente, ma su quelle di Giorgio Magliocca e Giovanni Zannini per quella che noi continuiamo a definire una concorsopoli.

Senza andare, ripetiamo, all’interno della trattazione specifica, ci limitiamo ad illustrare semplicemente una notizia, ovvero che l’amministrazione provinciale di Caserta, che di dipendenti Categoria C ne ha assunti una vagonata nella concorspoli di cui sopra, dichiara che nel suo organico non ha lavoratori di questa tipologia in grado di affrontare la folla di studenti delle scuole del Museo Campano, che, quindi, ha bisogno di nuovi impiegati, nuove categoria C.

Se entrate oggi negli uffici della Provincia in via Lamberti avrete l’impressione di stare in una sorta di autobus all’ora di punta. In un momento in cui la Legge Del Rio è ancora in vigore e, dunque, è invigore ancora il format “dimagrito” di questo specifico ente, Magliocca e Zannini hanno assunto un impressionante numero di persone.

Pensate un po’ che nell’Ufficio Legale operano 11 avvocati, roba che, ripetiamo, non succede neanche al comune di New York.

Per non parlare degli impiegati, i vari Salvatore Mastroianni, De Lucia, ecc., una colonna infinita. Eppure la provincia mette a disposizione della società di intermediazione lavorativa Adecco la somma di 110 mila euro per l’assunzione in somministrazione (interinali, per capirci) per 36 ore settimanali di 4 impiegati livello Categoria C del CCNL Funzioni Locali.