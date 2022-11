Condannati per aver “ripulito” i soldi del boss Michele Zagaria. La moglie di Salvatore Capoluogno e altri 26 ci riprovano in Appello. TUTTI I NOMI

CASAPESENNA – Lo scorso 13 aprile il Gup del Tribunale di Napoli ha condannato ventisette persone con pene da quattro ai sei anni di carcere per aver riciclato somme di danaro provento di attivita’ illecite per almeno cento milioni di euro per conto della fazione del clan dei Casalesi guidata da Michele Zagaria. Il processo si e’ svolto con il rito abbreviato, mentre un’altra quarantina d’imputati ha scelto la strada del dibattimento.

La pubblica accusa, i ventisette e i loro avvocati sono in attesa dell’inizio del processo in corte di Appello a Napoli, che riesaminerà tutte le decisioni prese dal Giudice per l’udienza preliminare partenopeo. I ricorsi sono stati già presentati. In pratica, si aspetta la calendarizzazione del procedimento presso il tribunale della seconda istanza

procedimento e’ nato dall’indagine della Dda di Napoli e della Guardia di Finanza, che ha accertato come il clan di Michele Zagaria abbia usato per anni il sistema della false fatture per riciclare i soldi provento di attivita’ criminali, e lo abbia fatto attraverso una rete di fiancheggiatori, spesso insospettabili, ditte individuali e societa’; nell’ottobre scorso i finanzieri effettuarono un maxi blitz con 48 persone arrestate e oltre 60 indagati. Gli imputati sono in larga parte di comuni del Casertano (Aversa, Parete, San Marcellino, Trentola Ducenta, Casapesenna e Caserta); con loro, poi, ci sono persone delle province di Napoli e Salerno.

LE PENE: Luisa Guarino (moglie di Salvatore Capoluongo) a 5 anni; Armando Della Corte, esclusa aggravante mafiosa e ritenuta la continuazione, a 9 anni e 2 mesi; Salvatore Prato a 7 anni e 4 mesi; Giovanni Rosano a 5 anni e 6 mesi; Giuseppe Belviso a 3 anni e 4 mesi; Paola Di Grazia a 4 anni e 8 mesi; Federico Di Giacomo a 4 anni e 8 mesi; Giovanni Biondi a 4 anni e 8 mesi; Bartolomeo Pagliuca a 4 anni e 8 mesi; Antonio Termano a 4 anni e 8 mesi; Rosa Santoro a 4 anni e 8 mesi; Maria Perfetto a 6 anni e 10 mesi; Gennaro Savanelli a 5 anni e 2 mesi; Nunzia Moccia a 5 anni e 8 mesi; Amalia Giacchetta a 5 anni e 10 mesi; Domenico Bassolino a 5 anni e 8 mesi; Anna Teresa Capasso a 4 anni e 8 mesi; Andreina Esposito a 4 anni e 8 mesi; Alessio Savanelli a 4 anni e 8 mesi; Paolo Giacchetta a 4 anni e 8 mesi; Ruggiero Guarino a 3 anni e 4 mesi; Angelo Liberto a 4 anni e 8 mesi; Angela Odesco a 4 anni e 8 mesi; Gennaro Esposito a 4 anni e 8 mesi; Luigi Esposito a 4 anni; Carmine Savanelli a 4 anni e 8 mesi; Luana Di Fabio a 4 anni e 8 mesi.